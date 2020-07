O Aston Villa confirmou, esta terça-feira, a saída do seu diretor desportivo, o espanhol Jesús García Pitarch.

Em comunicado, o emblema inglês, que garantiu a permanência na Premier League para a próxima época, anunciou o final de contrato com Pitarch, mais conhecido por Suso.

Isto acontece numa altura em que o nome do treinador Bruno Lage já foi ponderado no clube de Birmingham, mas a onda de solidariedade junto do atual técnico, Dean Smith, esfriou o interesse no ex-Benfica.

Suso estava no Villa desde abril de 2018. No passado, assumiu funções idênticas no Atlético de Madrid e Valência.