O PSG garantiu o apuramento para a final da Taça da Liga com uma vitória em casa do Reims (3-0).



Os parisienses inauguram o marcador logos aos nove minutos. Um golo made in Brasil: Neymar marcou o pontapé de canto e Marquinhos correspondeu com um golpe de cabeça.



À passagem da meia hora os campeões gauleses aumentaram a vantagem, beneficiando de um autogolo. Neymar cruzou para a área e N'Clomande introduziu a bola na própria baliza.



Já depois de Munetsi ter visto vermelho direto por entrada dura sobre Verratti, Kouassi estreou-se a marcar pelo PSG e fixou o resultado final.



O PSG vai discutir o troféu frente ao Lyon.



