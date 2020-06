Os jogos das meias-finais da Taça da Dinamarca, agendados para esta quarta-feira, vão marcar o regresso de público aos estádios do país, com restrições no número de adeptos, depois da proibição motivada pela pandemia de covid-19.

No âmbito da terceira fase de normalização da vida social iniciada na segunda-feira na Dinamarca, o número de ajuntamento de pessoas permitido passou de 10 para 50, subindo para 500 no caso de eventos em que o público esteja maioritariamente sentado, como é o caso dos jogos de futebol.

Assim, os embates entre Sonderjyske e Horsens, e entre Aalborg e Aarhus, vão contar com publico nas bancadas, com os clubes visitados a anunciarem a possibilidade de entrada de 280 adeptos (28 da equipa visitante), no primeiro caso, e de 300 adeptos (30 dos adversários), no segundo, uma vez que o máximo de 500 também já contempla os jogadores, treinadores, equipas de arbitragem, e outros elementos necessários para a realização do jogo.

Ainda assim, no início da semana, o Governo dinamarquês informou que vai iniciar negociações para estudar a possibilidade de permitir a presença de mais de 500 espectadores nos estádios de futebol «de uma forma que seja defensável do ponto de vista sanitário.»