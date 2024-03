Eddie Howe, treinador do Newcastle, falou esta sexta-feira sobre as mais recentes acusações a Sandro Tonali, que cumpre atualmente uma suspensão de 10 meses por ter feito apostas desportivas.

«Sandro Tonali já sofreu bastante. Essa doença não parou quando ele se mudou para a Inglaterra e as pessoas deveriam olhar para isso dessa forma, não queremos puni-lo ainda mais, porque não acho que isso chegue à raiz do problema. Ele está a procurar ajuda regularmente, mas isto não é algo que vai desaparecer, por isso tem reuniões regulares em Itália e em Inglaterra para lidar com os problemas que tem», confessou o treinador.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao West Ham, este sábado, às 12h30, o técnico protegeu o jogador italiano que está a ser acusado de má conduta pela Federação Inglesa (FA), por ter apostado 50 vezes quando já estava no Newcastle.

«Não foi uma surpresa para nós (a acusação da FA). Pode ter sido externa, mas temos estado a apoiá-lo ao longo deste processo. Desde o primeiro dia, Sandro foi muito honesto com o clube e as autoridades sobre o que tinha feito e os problemas que tem», concluiu.