Horas após ter sido demitido do Tottenham, Antonio Conte deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida da equipa londrina.

«Quero agradecer profundamente a toda a gente dos Spurs que estimou e partilhou a minha paixão e forma intensa de viver o futebol enquanto treinador. Uma referência especial para os fãs que sempre me apoiaram, foi inesquecível ouvi-los a cantar o meu nome. A nossa caminhada juntos terminou, desejo-vos o melhor para o futuro», escreveu o treinador italiano.

A demissão de Antonio Conte foi formalizada uma semana depois do empate fora de casa com o Southampton a três golos. Após o jogo, no qual os londrinos desperdiçaram uma vantagem de dois golos e consentiram a igualdade já em tempo de compensação, o técnico italiano teceu duras críticas ao plantel.

Conte estava no Tottenham desde novembro de 2021, altura em que sucedeu ao português Nuno Espírito Santo.

O Tottenham está no 4.º lugar da Premier League com 49 pontos.