O Hoffenheim anunciou esta segunda-feira, último dia de mercado na Alemanha, a contratação de Ryan Sessegnon.

O jovem internacional inglês chega ao emblema da Bundesliga por empréstimo do Tottenham de José Mourinho, até junho de 2021.

«O Hoffenheim é sinónimo de desenvolvimento de jovens jogadores. Espero que esta mudança me dê experiência de jogo num dos melhores campeonatos do mundo e estou ansioso para os jogos nas competições europeias», disse Sessegnon, o novo número 17 do Hoffenheim, ao site do clube.