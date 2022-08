A semana terminou com mais uma transferência milionária para a Premier League, mas foi de resto relativamente tranquila nas grandes Ligas europeias, uma espécie de calmaria antes da turbulência que se adivinha na última semana de mercado. Liderada como sempre por Inglaterra, que já superou o investimento feito em todo o ano passado e ameaça bater recordes, com muitos grandes negócios ainda em perspetiva.

Os clubes da Premier League já investiram neste verão mais de 1.5 mil milhões de libras (1.8 milhões de euros), segundo uma estimativa da consultora Deloitte. A contratação de Isak pelo Newcastle entra diretamente para o top 5 das mais avultadas da época, uma lista que pode consultar aqui. Mas o clube que lidera a lista de gastadores, de acordo com os dados do site Transfermarkt, é o Chelsea, que já passou a barreira dos 200 milhões em contratações como Sterling, Cucurella ou Koulibaly.

Alguns dos clubes que se têm mostrado mais ativos, como o próprio Chelsea, mas também Manchester United, Barcelona ou PSG, prometem continuar ser os grandes animadores da reta final, seja a nível de entradas ou de saídas. Mas o fecho do mercado, aliado ao final das eliminatórias prévias das competições europeias, que deixou mais claro o cenário competitivo da época, implica para muitos outros clubes a necessidade de fazer os últimos negócios e os últimos acertos. O que também envolverá, com probabilidade, os principais clubes portugueses.

Chegarão inevitavelmente ao fim, pelo menos por alguns meses, as várias novelas que se arrastaram ao longo do verão, desde logo o folhetim em que se tornou o futuro de Cristiano Ronaldo.

A menos de uma semana do fecho do mercado, o Maisfutebol continua a olhar para as principais movimentações e curiosidades do mercado nas cinco principais Ligas europeias.

Inglaterra

O Newcastle, que passou a integrar a lista dos clubes impulsionados por petrodólares, com novos donos sauditas, estava relativamente discreto até aqui, mas bateu agora o seu recorde de transferências com a contratação do jovem avançado sueco Alexander Isak, que chega da Real Sociedad num negócio estimado entre 65 e 70 milhões de euros.

Haverá muito mais que contar na Premier League nos próximos dias, não há muitas dúvidas sobre isso. Desde logo no Manchester United, que já tem Casemiro, um reforço para liderar o meio-campo, mas quer reforçar mais posições. Ainda há muita indefinição em torno do que farão os «Red Devils», que parecem estar a disparar em muitas direções. Se o principal alvo parece ser o extremo brasileiro Antony, que já assumiu a vontade de deixar o Ajax, esta semana o guarda-redes Kevin Trapp revelou que recusou uma proposta do United, que estará portanto também à procura de reforços para a baliza. Depois há ainda questões em aberto quanto a eventuais saídas, a começar pela situação de Cristiano Ronaldo, que continua envolta em muito ruído.

Menos dispostos a mais mexidas relevantes parecem o Liverpool e também o Manchester City, onde Pep Guardiola tentou pôr um ponto final em relação ao futuro de Bernardo Silva.

Houve várias saídas entre os destaques da semana em Inglaterra. O Arsenal, que assumiu uma aposta forte e sólida em reforços como Gabriel Jesus, Zinchenko ou Fábio Vieira, emprestou agora ao Nice o avançado Nicolas Pépé, que foi há três anos o maior investimento de sempre do clube, estimado em 80 milhões de euros.

O Everton, particularmente comedido neste verão no que diz respeito a contratações, viu sair agora Delle Alli para o Besiktas, por empréstimo, depois de já ter perdido Richarlison para o Tottenham. De saída, também temporária, está de resto o português Bruno Jordão, cedido pelo Wolverhampton ao Santa Clara e está de volta ao futebol português. Há vários cenários ainda em aberto nos Wolves, quanto a saídas mas também a contratações. Nomeadamente de um ponta de lança, com o benfiquista Gonçalo Ramos há muito associado ao eventual interesse da equipa orientada por Bruno Lage.

Espanha

Há mais um português na Liga espanhola, o médio André Almeida. No final de um verão marcado por vários cenários sobre o seu futuro, o internacional sub-21 deixou o V. Guimarães para assinar pelo Valência.

Os próximos dias prometem muitas movimentações. Sobretudo em Barcelona, com vários casos em aberto antes de mais no que diz respeito a potenciais saídas, como Aubameyang, Braithwaite, Depay ou Frenkie de Jong. Esta semana ficou resolvida a situação do central Samuel Umtiti, cedido ao Lecce, mas o clube ainda procura aliviar mais «peso», face à necessidade de cumprir as regras de equilíbrio salarial. Mas também, ao que tudo indica, para poder fazer mais contratações, com Bernardo Silva entre os alvos preferenciais. Isto apesar do enorme investimento já feito em Lewandowski, Raphinha ou Koundé, que ainda nem pôde ser inscrito precisamente por causa do teto salarial.

Também no Real Madrid há pelo menos mais uma saída em perspetiva. Depois de consumada a transferência de Casemiro para o United, os merengues deverão perder Marco Asensio que, segundo relevou Carlo Ancelotti, assumiu o desejo de deixar o Bernabéu. O Real insiste que não tenciona de qualquer forma voltar ao mercado.

Itália

A Juventus reforçou o ataque com o polaco Milik, que chega cedido pelo Marselha. Os «Bianconeri», adversários do Benfica na Liga dos Campeões, foram até aqui o clube italiano mais ativo no mercado, tendo garantido Di María e o regressado Pogba, além de investirem forte no central brasileiro Bremer, depois de terem visto De Ligt sair para o Bayern Munique.

Há de resto muita especulação sobre eventuais negócios adicionais, não só da Juventus, mas também do campeão Milan, à espera dos últimos dias.

A semana ficou também marcada pela chegada ao futebol italiano de dois jovens provenientes da formação do Sporting: Vivaldo Semedo para a Udinese e Saná Fernandes na Lazio.

Houve ainda um negócio que evidencia uma tendência destes tempos no futebol europeu, a de existirem clubes em campeonatos diferentes com proprietário comum. A Udinese contratou Hassane Kamara ao Watford, mas o negócio implica a continuidade do defesa no clube inglês, que desceu de divisão.

Em França, o Marselha garantiu mais um reforço, com a chegada de Eric Bailly por empréstimo do Manchester United, na semana em que foi mais um dos muitos clubes associados a Cristiano Ronaldo. O adversário do Sporting na Liga dos Campeões tem estado muito ativo no mercado, mas o grande agitador continua a ser o PSG, com sinais claros de que ainda se manterá em campo até ao fecho da janela de transferências.

Quem está de volta a França é o português Rony Lopes, por empréstimo do Sevilha. Também o avançado Slimani regressou à Ligue 1, depois de ter rescindido com o Sporting e assinado pelo Brest.

Na Alemanha esta foi uma semana tranquila. A principal novidade na Bundesliga foi uma transferência que não aconteceu. O guarda-redes Kevin Trapp revelou que teve uma proposta do Manchester United, mas decidiu ficar a defender a baliza do Eintracht Frankfurt, também adversário do Sporting na Liga dos Campeões. Mas também na Bundesliga há notícia de várias movimentações ainda em perspetiva. Tudo se decidirá nos próximos dias.