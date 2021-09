O futebolista japonês Keisuke Honda foi confirmado, na terça-feira, como reforço do FK Suduva, clube da Lituânia, para a época 2021/2022.

O jogador nipónico de 35 anos, que esteve perto do Portimonense no início de 2021, parte assim para uma nova aventura numa carreira que, nos últimos anos, tem sido de constantes mudanças.

Depois de ter representado quatro anos o Nagoya Campus (de 2004 a 2007, no Japão), Honda esteve quase três anos no VVV-Venlo dos Países Baixos, seguindo-se quatro épocas e meia no CSKA Moscovo da Rússia e três anos e meio no Milan, em Itália. Desde 2017, já passou pelo Pachuca (México), Melbourne Victory (Austrália), Vitesse (Países Baixos), Botafogo (Brasil) e, mais recentemente, pelo Neftci, do Azerbaijão.