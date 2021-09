O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Domingos Andrade, médio angolano de 18 anos que vai ser integrado na equipa sub-23 do clube leonino.



Domingos Andrade jogava na equipa principal do Interclube.



«Sinto-me bastante feliz, porque é uma honra estar entre os grandes clubes da Europa. Aqui sei que estou bem entregue, naquela que é a melhor Academia do mundo. Com trabalho tudo será possível», disse o reforço leonino, à Sporting TV.