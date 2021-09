Salomon Kalou, antiga estrela de clubes como Chelsea, Feyenoord ou Lille, para além da seleção da Costa do Marfim, pode ser reforço do Belenenses para este temporada, mas Petit ainda não tem garantias qu isso venha a acontecer.

O treinador do Belenenses explicou que Kalou tem estado a trabalhar integrado no plantel e que apesar de «algum tempo parado» depois de deixar os brasileiros do Botafogo «tem uma qualidade diferente».

No entanto, Petit não confirmou se o avançado, que conquistou a Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2011/2012, irá ser inscrito pelo clube. «A SAD está a ver o que é melhor para o clube, para poder ter mais essa solução», disse apenas.