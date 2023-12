Agredido logo após apitar para o final do Ankaragucu-Rizespor, esta segunda-feira, Halil Umut Meler foi transportado para o hospital para receber assistência médica, mas não corre perigo de vida.

O médico-chefe da unidade hospitalar confirmou que o árbitro tem uma fratura no rosto e vai passar a noite internado.

«Devido ao traumatismo craniano, ele foi examinado do cérebro até à região abdominal. Não há risco de vida neste momento. Há apenas sangramento ao redor do olho esquerdo e uma pequena fratura ali. Fora isso, não há significativa ameaça de vida. Devido a um ferimento na cabeça, seguiremos o árbitro até de manhã», comunicou Mehmet Yorubulut.

Jogos na Turquia adiados

Entretanto, a Federação Turca veio a público condenar de forma veemente o «o ataque desumano e desprezível» ao árbitro e anunciar que os jogos no país foram suspensos.

«Por decisão do Conselho de Administração da Federação Turca de Futebol, os jogos de todas as ligas foram adiados indefinidamente», lê-se no comunicado do organismo, que promete um castigo «severo» para o presidente do Ankaragucu, que agrediu o árbitro ao soco, assim como para quem invadiu o relvado e pontapeou repetidamente Umut Meler.

De resto, o presidente do Ankaragucu teve de ser assistido no hospital após o incidente, tendo sido detido – tal como aconteceu com os restantes agressores – depois de receber tratamento médico, anunciou o Ministro da Administração Interna, Ali Yerlikaya.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023

«O meu cérebro enlouqueceu, a minha visão escureceu. Não me lembro do que fiz», justificou Faruk Koca, citado pelo Fotomac.

Também o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, condenou o ataque. «Desporto significa paz e fraternidade. O desporto é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência ocorra nos desportos turcos.»

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

Osman Askin, Ministro da Juventude e Desporto, também reagiu. «Não queremos ver nos nossos campos estas imagens que não condizem com o espírito do desporto e do futebol turco.»

Clubes unem-se e condenam as agressões

Por seu turno, os clubes turcos também têm enviado mensagens de repúdio face ao sucedido. O Ankaragucu publicou uma nota onde garante estar «triste pelo incidente».

«Pedimos desculpa ao público do futebol turco e a toda a comunidade desportiva pelo triste incidente ocorrido após o jogo», lê-se no comunicado do clube.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz. pic.twitter.com/7186i5bFva — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 11, 2023

Já o Rizespor, apelou ao fim da violência no desporto e desejou uma rápida recuperação ao árbitro. Fenerbahçe, Galatasaray ou Besiktas foram outros dos clubes que se posicionaram publicamente.

Recorde-se que o presidente do Ankaragucu entrou em campo assim que foi ouvido o apito final e partiu na direção de Umut Meler, tendo-o agredido com um soco. De seguida, outros elementos pontapearam o árbitro, que já estava no relvado. O juiz da partida, como resultado das agressões, ficou com o olho esquerdo completamente inchado.

Esta temporada, Umut Meler já apitou o Benfica na Luz com o Salzburgo e ainda dirigiu o Real Madrid-Sp. Braga e o Bósnia-Portugal. O árbitro anulou um golo ao Ankaragucu aos 10 minutos e mostrou o segundo cartão amarelo a Ali Sowe, aos 50, quando o resultado já era favorável em 1-0 à equipa da casa. Esta decisão causou muitos protestos.

Em tempo de compensação, os visitantes conseguiram chegar ao empate, por Adolfo Gaich (90+7m).