O Besiktas recuperou de dois golos de desvantagem e venceu o Antalyaspor, este sábado, por 3-2.



As águias negras fizeram uma má primeira parte e chegaram ao intervalo a perder por 2-0. Haji Wright e Sari anotaram os golos da equipa da casa.



No entanto, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões, operou uma reviravolta incrível na etapa complementar. Ridvan Yilmaz encurtou distâncias aos 49 minutos e Michy Batshuayi igualou a contenda à entrada para os vinte minutos finais.



O golo do triunfo do campeão turco foi anotado por Ghezzal, extremo que tinha sido lançado ao intervalo. Com esta vitória, o Besiktas igualou o Trabzonspor no topo da classificação, mas ambas as equipas podem ser alcançadas por Fenerbahçe, orientado por Vítor Pereira, e por Konyaspor.