O Besiktas recebeu e venceu o Ankaruguçu por 2-1, numa partida da 24.ª jornada da Liga turca.



Com Gedson na equipa inicial, as Águias Negras chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0 com um golo de Ucan. No entanto, a equipa forasteira reagiu no arranque do segundo tempo e igualaram por Sowe numa jogada confusa na qual o guarda-redes Gunok não ficou bem na fotografia.



O Besiktas não demorou a responder e volvidos dois minutos o ex-FC Porto Vincent Aboubakar fez o 2-1 final.



As Águias Negras ocupam o terceiro lugar de forma isolada com 43 pontos, mas ainda longe de Fenerbahçe e Galatasaray. Por sua vez, o Ankaruguçu é 15.º com 22 pontos.