Merih Demiral revelou esta terça-feira que vai doar uma camisola de Cristiano Ronaldo para ajudar as vítimas do sismo que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira.

A camisola autografada pelo avançado português pertence à coleção pessoal de Demiral, revelou o internacional turco que joga na Atalanta e que, de resto, falou com o próprio Ronaldo.

«Acabei de falar com o Cristiano. Ele disse que estava muito triste com o que aconteceu na Turquia. Vamos leiloar uma camisola autografada pelo Ronaldo da minha coleção. Todo o dinheiro que conseguirmos será usado na zona afetada pelo terramoto»

Os dois, refira-se, partilharam o balneário na Juventus, mas há outro dado que os liga, já que Demiral foi jogador do Sporting entre 2017 e 2019.

De acordo com as últimas atualizações, mais de cinco mil pessoas perderam a vida na sequência do sismo que abalou a Turquia e a Síria, além de milhares de feridos.