Vincenzo Montella é o novo selecionador da Turquia, informou a federação daquele país.



O técnico italiano, de 49 anos, sucede a Stefan Kuntz no comando da seleção turca. O alemão foi, lembre-se, despedido depois de dois jogos sem vencer, um deles referente à fase de apuramento para o Euro 2024 e o outro de preparação. Ainda assim, a Turquia ocupa o segundo lugar do grupo D da fase de apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano.



Montella conta no currículo com passagens por Fiorentina, Roma, Catania, Milan, Sevilha e Adana Demirspor. O vínculo do treinado com a federação turca não foi revelado, mas a imprensa local refere que o acordo é válido por três anos.