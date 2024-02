O Galatasaray apurou-se para os quartos de final da Taça da Turquia, ao vencer por 4-2 o Bandirmaspor, da segunda divisão turca.

O jogo marcou a estreia de Carlos Vinícius, antigo jogador do Benfica, pelo emblema turco. O avançado brasileiro, cedido pelo Fulham, chegou a Istambul apenas na passada sexta-feira. Quatro dias depois jogou a titular e apontou o último golo do jogo.

Os campeões turcos adiantaram-se no marcador com um golo do defesa colombiano Davinson Sánchez, aos 26 minutos.

Depois, Dervisoglu e o brasileiro Tetê marcaram dois golos de penálti e aumentaram a vantagem da equipa da casa.

O Bandirmaspor, todavia, conseguiu reagir ainda antes do intervalo, com um golo de Piçinciol. A equipa de defesa moçambicano Mexer relançou mesmo o jogo aos 77 minutos, com um golo do congolês Mulumba.

Foi aí que surgiu o golo de Carlos Vinicius, a acabar com as dúvidas em relação ao desfecho da partida.

Carlos Vinícius 's first goal in Galatasaraypic.twitter.com/aTOKfFmRoT — FootColic ⚽️ (@FootColic) February 6, 2024

Pedrinho marca na goleada do Ankaragucu

Noutro jogo dos oitavos de final, o Ankaragucu bateu o Erzincanspor, do segundo escalão, por 5-1, com o médio português Pedrinho a fazer o segundo golo dessa goleada.