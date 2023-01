O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça da Turquia, após um triunfo frente ao Rizespor, por 2-1.

Com Bruma no banco, e a jogar em casa, o Fener adiantou-se no marcador aos 12 minutos, com um golo de Miha Zajc, assistido por Arda Guler.

O Rizespor empatou ainda na primeira parte, aos 26 minutos, por Osmanoglu, mas a formação de Jesus chegou ao triunfo em cima do apito final: Enner Valencia, após um passe de Emre Mor, fez o 2-1 final ao minuto 89.