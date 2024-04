O Fenerbahçe foi, esta quinta-feira, multado em 115 mil euros, na sequência do abandono dos jogadores, na Supertaça da Turquia, diante do Galatasaray.

Em comunicado, a Federação Turca de Futebol confirmou a multa, depois de ter também declarado o Galatasaray vencedor do encontro, por 3-0. Na Supertaça, o Fenerbahçe apresentou um onze inicial composto apenas por atletas dos sub-19, como forma de protesto por «alegadas injustiças».

O presidente do clube, Ali Koç, denunciou uma «rede oculta no futebol turco» que, segundo o mesmo, impediu o Fenerbahçe de conquistar mais títulos. Além disso, afirmou também que são os árbitros que decidem o rumo dos campeonatos, uma declaração que vem no seguimento da solicitação do clube em ter um árbitro estrangeiro na Supertaça, pedido negado pela Federação.