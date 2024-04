Há mais uma grande polémica na Turquia. Este domingo, dia 7 de abril, às 19h30, jogava-se a final da Supertaça turca entre o Galatasaray e o Fenerbahçe, que em protesto com a federação apresentou em campo a equipa de juniores.

O encontro arrancou à hora marcada, com o conjunto de Okan Buruk a marcar logo no primeiro minuto por Icardi.

A seguir, os jogadores do Fenerbahçe abandonaram o relvado. O duelo foi, então, dado como terminado e o troféu foi atribuído ao Galatasaray.

Em causa está o descontentamento da equipa de Ismail Kartal com a federação, alegando que o organismo não aceita os seus pedidos de adiamento de partidas, apesar de ser o único emblema do país presente nas competições europeias. O conjunto de Istambul vai defrontar o Olympiakos na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, e um jovem jogador do emblema turco disse, antes do duelo, que a sua equipa deu preferência à prova internacional.

Além disso, o Fenerbahçe está revoltado com o «caso de Trabzon», onde houve uma enorme confusão entre adeptos e jogadores das duas equipas, e com a «nega» da federação ao pedido realizado para ter um árbitro estrangeiro na Supertaça, que já devia ter sido realizada em dezembro, na Arábia Saudita.

Ora, na altura o encontro foi adiado, algo que desta vez não se veio a verificar. O treinador-adjunto do Fenerbahçe afirmou, antes do jogo, que a situação não pode continuar assim, enquanto o técnico do Galatasaray reiterou que a Supertaça é muito importante para o clube.

A partida arrancou, houve tempo para um golo de Icardi, mas a final foi depois dada como concluída perante o protesto. O presidente do Fenerbahçe disse que este é o primeiro de muitos passos que o seu clube vai dar, de forma a tentar fazer um «reset» no futebol turco. Recorde-se que há dias o Fenerbahçe reuniu em assembleia-geral perto de 25 mil adeptos no estádio para votar a saída imediata da Liga turca, o que acabou por não acontecer.

«Entrámos em campo não para ganhar, mas para defender a verdade», justificou o Fenerbahçe.

Indiferente aos protestos do rival, o Galatasaray celebrou mais uma conquista para o palmarés.