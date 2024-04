O Besiktas de Fernando Santos somou esta quinta-feira o quarto jogo consecutivo sem conseguir vencer na liga turca ao não ir além de um empate (1-1) em casa do Basaksehir, em jogo da 31.ª jornada.

Uma enorme desilusão para o antigo selecionador português que, depois de três derrotas consecutivas, esteve muito perto de somar três pontos esta noite no dérbi de Istambul. O Besiktas, com o ex-benfiquista Gedson Fernandes de início, adiantou-se no marcador, aos 16 minutos, com um golo do defesa central gambiano Omar Colley, a dar a melhor sequência a um cruzamento do jovem avançado Semih Kilicsoy, de 18 anos.

No entanto, os visitantes acabariam por soçobrar aos 90+5 minutos, ao sofrer o empate pelo médio Emirhan Ilkhan.

Um enorme balde de água fria até porque, minutos antes do golo do empate, o jovem Kilicsoy, isolado, só com o guarda-redes pela frente, atirou ao poste, desperdiçando o que seria o 2-0.

Um empate, portanto, com sabor a derrota, já depois dos desaires consentidos diante do Galatasaray (0-1), Gaziantep (0-2) e Antalyaspor (1-2).

Além do resultado, Fernando Santos teve uma outra contrariedade durante a partida com a lesão do experiente guarda-redes Mert Gunok, que foi substituído pelo suplente Ersin Destanoglu, aos 53 minutos.

Com este empate, o Besiktas, com 47 pontos, segue no quarto lugar e volta a perder terreno para os rivais. O Galatasaray lidera o campeonato com 84 pontos, seguido pelo vizinho Fenerbahçe, com 82, numa luta à parte pelo título, tal a distância de ambos para o terceiro classificado, o Trabzonspor, com 52.

Confira a classificação da liga turca