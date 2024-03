A quarta edição dos Jogos Europeus vai decorrer em Istambul em 2027, segundo anunciou esta quarta-feira o Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus (COE).

«Foi com grande satisfação que vimos ser aprovada a candidatura de Istambul à organização dos Jogos. É uma grande notícia para os atletas, para a cidade e para a Turquia. Consideramos que é o local perfeito para acolher a competição», disse o presidente do COE, Spyros Capralos.

A candidatura de Istambul aos Jogos Europeus não prevê a construção de novos equipamentos, devendo as competições decorrer em infraestruturas já existentes.

A primeira edição dos Jogos Europeus realizou-se em 2015, na cidade de Baku, tendo a segunda decorrido em Minsk, no ano de 2017, e a terceira em Cracóvia, em 2023.

The continental multi-sport event, first staged in 2015, is set to take place in Istanbul, Turkey in 2027 by unanimous choice 🇹🇷



The city will not build any new venues and will rely on existing infrastructure 🏟️🙌 pic.twitter.com/Aqrh6JlYxs