O título parece ser cada vez mais uma realidade para o Galatasaray. O campeão turco venceu por 3-0, esta sexta-feira, na visita ao terreno do Adana Demirspor, na abertura da 34.ª jornada da Liga.



O conjunto da casa, que não contou com Nani, esteve perto de marcar logo nos primeiros minutos por Mendoza, mas Muslera agigantou-se e evitou o golo. O «Gala» respondeu por Mertens embora o golo do belga tenha sido anulado por fora de jogo.



O Galatasaray acabou por desbloquear a partida no arranque do segundo tempo graças a um golo de fora da área de Hakim Ziyech. Volvidos onze minutos, Demirbay marcou um golaço e deixou o jogo praticamente resolvido.



Já no período de descontos, Mauro Icardi «picou o ponto», chegou ao 21.º golo no campeonato turco (afastou-se de Dzeko) e fixou o resultado final. O Galatasaray, que teve Sérgio Oliveira no banco toda a partida cerca de dois meses depois, chegou aos 93 pontos e aumentou para sete a vantagem sobre o Fenerbahçe, segundo classificado que apenas joga este sábado frente ao Besiktas.