Aos 37 anos, Nani joga no Adana Demirspor, da Turquia, onde soma três golos e três assistências em 31 jogos pela equipa turca.

Ainda assim, e apesar de estar já numa fase adiantada da carreira, o internacional português continua a ter uma invejável forma física.

Esta quarta-feira, o avançado, que passou por clubes como Sporting ou Manchester United, publicou uma fotografia, que deixou mesmo alguns antigos colegas impressionados.

José Rodríguez, antigo jogador do Real Madrid, comentou a publicação no Instagram e disse que Nani era uma «máquina». De Gea, ex-jogador do Manchester United, apelidou o avançado de «besta», enquanto Yannick Djaló, futebolista que passou pelo Sporting e Benfica, escreveu que o «Kalinka está em chamas».