Anderson, antigo jogador do FC Porto, concedeu uma entrevista ao Globoesporte, onde recordou a passagem pelos Dragões. O ex-médio lembrou que chegou aos azuis e brancos como apenas mais um jogador em 2005, mas que aos 18 anos já «mandava no clube».

«Cheguei ao FC Porto como apenas mais um jogador. Naquele tempo estava o Diego, Benni McCarty, Bosingwa, Helton, Ibson, Pepe, Bruno Alves, Vitor Baia, Quaresma... Eu chego como um miúdo de 16 anos. No primeiro ano joguei na equipa B e, no final, na equipa A. No segundo ano já vesti a camisola 10 e já mandava no clube, em teoria. Estava a tirar a carta de condução ainda. Aí eu já mandava no clube, estava com uma moral muito grande. Chegámos aos quartos de final da Champions League e eu parti a perna. Foi o momento mais difícil da minha vida.»

Anderson rumou depois ao Manchester United em 2007, onde se cruzou com Nani e Cristiano Ronaldo. Na mesma entrevista, o antigo médio afirmou que se tivesse 5% da mentalidade de CR7 seria um dos melhores médios do mundo daquela altura.

«O Nani e eu morámos quase um ano em casa do Cristiano Ronaldo. O treino era às 9h30, mas tínhamos de ir às vezes às 6h30, porque o Ronaldo estava no clube e nós íamos com ele. Eu e o Nani ficávamos a dormir lá nas macas à espera, porque ele tinha de começar o trabalho dele. Se eu tivesse 5% da mentalidade do CR7, estaria entre os 20 melhores médios daquela altura. Atrapalhou-me aquele lado brasileiro... De achar que já ganhou tudo e está tudo resolvido. De não querer algo um pouco a mais.»

Nas mesmas declarações, Anderson disse que o Manchester United tinha uma equipa cheia de campeões e que os red devils «morreram» com a saída de Alex Ferguson. Agora, com 35 anos, o ex-internacional brasileiro lamentou a saída conturbada de Cristiano Ronaldo de Old Trafford no final de 2022.

«Quando houve o regresso do Cristiano... É o Cristiano Ronaldo. Protege-o. Hoje o Cristiano marcou 50 golos. "Ah, mas é na Arábia Saudita", mas tem 50 golos. Dá-lhe três oportunidades, em duas ele vai marcar, isso é um fato. E quem joga contra ele, tem medo. E hoje ninguém tem medo de jogar contra o Manchester. Sabem que o Manchester leva porrada atrás de porrada. Ronaldo chegou num momento do Manchester de construção e disseram: “Desenrasca-te”. E marcou 25 golos. E depois foi embora. Há alguma coisa errada.»