O campeonato turco será retomado a 19 de dezembro, depois de ter sido suspenso devido a uma agressão a um árbitro, informou, esta quarta-feira, o presidente da Federação do Futebol da Turquia (TFF).

«Todas as ligas serão retomadas na terça-feira, dia 19 de dezembro», referiu.

O dirigente esclareceu que o campeonato vai regressar já na 17.ª ronda, que tem início a 19 de dezembro e os jogos da 16.ª, inicialmente previstos para decorrer entre 15 a 18 de dezembro, vão continuar adiados..

Sobre as sanções contra o Ankaragücü, o presidente da TFF admitiu que serão comunicadas na quinta-feira, no seguimento dos acontecimentos lamentáveis no jogo contra o Rizespor, nomeadamente a agressão ao árbitro Halil Umut Meler, por parte do presidente do Ankaragücü Faruk Koca e de vários elementos ligados ao mesmo clube.