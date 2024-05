O Besiktas conquistou, esta quinta-feira, a Taça da Turquia após bater na final o Trabzonspor por 3-2.



No estádio Atatürk, em Istambul, o Trabzonspor começou melhor e abriu o marcador aos 13 minutos por intermédio de Onuachu. As Águias Negras responderam em cima do apito para o intervalo por Ghezzal na cobrança de uma grande penalidade.



Com Gedson de início, o Besiktas saltou para a liderança do marcador graças a um tento de Ucan, logo no arranque da segunda parte. O ex-Arsenal Nicolas Pepé entrou aos 68 minutos e cerca de vinte minutos depois fez o 2-2 na recarga a um primeiro remate de Meunier que Gunok não segurou.

Os penáltis pareciam uma inevitabilidade até que Al Musrati, internacional líbio ex-Sp. Braga e Rio Ave, estreou-se a marcar com um remate de fora da área, aos 90+4, e ofereceu ao Besiktas a 12.ª Taça da Turquia da sua história.