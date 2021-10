Depois do desaire na Liga Europa ante o Olympiakos, o Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, regressou aos triunfos em jogos oficiais, batendo o Kasimpasa por 2-1, em jogo da oitava jornada da primeira liga da Turquia.

O terceiro triunfo consecutivo no campeonato começou a ser desenhado aos 16 minutos de jogo, quando Berisha fez o 1-0. O 2-0 surgiu já em cima do intervalo, por Luiz Gustavo (45+5m).

O Kasimpasa ainda reduziu na segunda parte, por Travnik, aos 53 minutos, mas não impediu mais três pontos para a equipa de Vítor Pereira.

Com este resultado, o Fenerbahçe recupera a liderança perdida à condição no sábado para o Trabzonspor. A equipa de Istambul soma 19 pontos, para 18 do Trabzonspor, tendo ainda por perto Besiktas (3.º com 17 pontos), Hatayspor (4.º com 16 pontos) e Altay (5.º com 15 pontos).

Nos outros jogos do dia, o Altay de Marco Paixão perdeu precisamente terreno para o Fenerbahçe, ao ser goleado pelo Gaziantep, por 4-1. O Hatayspor venceu fora o Yeni Malatyaspor (0-2).