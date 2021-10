O Dínamo Kiev goleou o Lviv, fora de portas, por 4-0, em jogo da 11.ª jornada da Liga ucraniana.



Apesar do triunfo expressivo, o campeão em título foi a primeira equipa a sofrer - marcou Cirjak. No entanto, a vantagem da formação da casa durou três minutos: Buyalskyy igualou a contenda. Ainda antes do intervalo, o conjunto orientado por Mircea Lucescu conseguiu a reviravolta graças a um tento de Tsygankov.



Na segunda parte o Dínamo construiu a goleada com dois golos de Garmash (58m e 83m). Com esta vitória, o adversário do Benfica na Liga dos Campeões segue no primeiro lugar do campeonato com 29 pontos, mais três pontos que o Shakhtar (menos um jogo).