O Shakhtar Donetsk recorreu às redes sociais para agradecer a ajuda humanitária do Benfica à Ucrânia.



Os encarnados enviaram, em dezembro, 30 geradores para o país. Inicialmente, o material iria chegar a Varsóvia, Polónia, e só depois seguiria para a cidade ucraniana de Lviv. Um mês depois, os 30 geradores já estão na posse do Shakthar Donetsk.



Os geradores vão agora ser distribuídos por várias cidades ucranianas. Uma ajuda preciosa levada a cabo pela Fundação Benfica e pelo Shakhtar e em cooperação com a Associação Europeia de Clubes, Ligas e Federações.



«O Shakhtar FC e a EFDN continuam a implementar o projeto de recolha de geradores de eletricidade para a Ucrânia. Na véspera, recebemos 30 geradores do clube português, o Benfica, e da sua fundação. Obrigada» escreveu o emblema ucaniano, no Twitter.