Cerca de 800 adeptos do Bayern Munique devolveram bilhetes para a Supertaça europeia de futebol, devido à preocupação associada com o risco de contágio por covid-19.

Do total previsto de 2 mil adeptos do campeão europeu, apenas cerca de 1.300 são esperados em Budapeste, capital da Hungria, palco do duelo ante o Sevilha, marcado para as 20 horas de quinta-feira.

Já do lado do clube espanhol, que ganhou a Liga Europa, apenas cerca de 500 pessoas adquiriram ingressos, dos 3 mil disponibilizados originalmente pela UEFA para cada clube.

Na segunda-feira, em reunião do conselho da União Social-Cristã (CSU), o ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, manifestou a preocupação pessoal com o jogo, comparando mesmo Budapeste à estação de esqui austríaca de Ischgl, que foi um grande foco de covid-19 em abril.

«Há uma alta incidência de infeções e devemos ter muito cuidado para não arriscar num risco adicional de, por assim dizer, ter uma Ischgl do futebol. A Supertaça é um jogo emocionante, mas não é o mais importante», notou o político, citado pelo Express.

A UEFA pretende fazer do Bayern-Sevilha um ensaio para o regresso do público aos estádios nas competições europeias de clubes, sempre com a dependência das autoridades sanitárias de cada país.

O organismo autorizou, para este jogo, a ocupação de 30 por cento da Arena Puskas, equivalente a 20 mil espetadores.