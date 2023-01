A saída de cena do Uruguai do Mundial 2022 não foi pacífica, com muitos protestos contra a arbitragem e até alguns excessos, como a fúria de Edinson Cavani contra o aparelho do VAR.

Mais de um mês depois, o experiente avançado não se arrepende do que fez e, mais do que isso, reforça as críticas ao árbitro da partida frente ao Gana, Daneli Sebert.

«São coisas que não se fazem, mas há certas situações em que nos sentimos impotentes. Se me castigarem por dar um murro no VAR, ao árbitro têm de o prender por nos afastar do Mundial», disse Cavani, jogador do Valência, em entrevista à Cadena SER.