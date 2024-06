Darwin Nuñez conseguiu marcar um hat-trick pelo Uruguai diante do México, na madrugada desta quinta-feira. A seleção charrua venceu por 4-0.

A partida realizou-se no Empower Field em Denver, nos Estados Unidos da América. O avançado do Liverpool abriu o marcador logo aos sete minutos, com um remate oportuno.

Aos 44' e aos 49' completou o hat-trick. O último golo do jogo foi marcado por Facundo Pellistri, aos 26 minutos. Assim, Nuñez fica com oito golos em 22 jogos pela seleção uruguaia.

Veja o resumo do jogo: