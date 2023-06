Concentrado com a seleção brasileira, Rodrygo recordou o episódio no Mestalla em que o companheiro do Real Madrid Vinicius Júnior foi vítima de insultos racistas e afirmou que «o estádio inteiro gritou "macaco"», algo que não agradou ao Valência.

O emblema ché emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira, onde «lamenta e nega categoricamente as declarações falsas» do internacional brasileiro.

«Tais declarações são graves mentiras que contribuem para estigmatizar, de forma totalmente injusta, uma massa adepta exemplar como a do Valância. Assim como o seu treinador, Carlo Ancelotti, que retificou as palavras depois do jogo, pedimos a Rodrygo Goes que também retifique estas falsidades», lê-se na nota do clube espanhol, que ameaçou ainda avançar com «medidas legais».

Recorde-se que Ancelotti também afirmou que todo o Mestalla chamou Vini Jr. de «macaco», tendo reconhecido, mais tarde, que se tratou apenas de um grupo e que a generalidade dos adeptos cantaram em uníssono «tonto», algo que também criticou.