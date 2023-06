O parlamento do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, aprovou um projeto lei que vai permitir a suspensão temporária ou até definitiva de jogos de futebol em casos de atos racistas nos estádios.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou a chamada Política Regional Vinicius Júnior de Combate ao Racismo em Estádios e Arenas Desportivas, em homenagem ao internacional brasileiro do Real Madrid. Segundo o Globoesporte, esta medida está a ser apelidada no Brasil como «Lei Vini Jr».

Vinicius, diga-se, vai ainda receber a medalha Tiradentes.

«A interrupção durará enquanto o organizador do evento ou o delegado da partida julgar necessário e até que cessem as atitudes assumidamente racistas», lê-se, no comunicado do parlamento.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem agora 15 dias para aprovar ou vetar a lei.