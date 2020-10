O médio ofensivo brasileiro Carlinhos, que passou pelo Vitória de Setúbal e pelo Estoril em Portugal, considera que Ricardo Sá Pinto está a colocar, no Vasco da Gama, a «garra» e «vontade de vencer» que trouxe consigo dos tempos de jogador.

«O Ricardo é uma pessoa boa, foi jogador, então traz consigo essa garra, essa vontade de vencer sempre. É explosivo quando quer, já mostrou no jogo com o Corinthians que gosta de pressionar, gosta de manter a bola, vai ajudar-nos bastante na temporada», afirmou o jogador de 26 anos, em declarações aos canais do clube, na antevisão ao duelo com o Caracas FC, para a Taça Sul-Americana.

O jogo com a equipa venezuelana está marcado para as 00h30 (hora de Portugal Continental) da próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro.