A lista dos 12 nomeados para o prémio The Best, atribuído pela FIFA ao melhor jogador do ano, foi conhecida esta semana e conta com algumas ausências de peso, como é o caso de Vinicius Júnior. Questionado em conferência de imprensa sobre o estado de espírito do internacional brasileiro, Carlo Ancelotti respondeu em tom de brincadeira.

«Vi-o no outro dia e ele estava a chorar no balneário. Perguntei-lhe o que se passava e disse-me: “Não me colocaram na lista”. Chorou durante três ou quatro horas», brincou o técnico do Real Madrid.

A votação para o The Best decorre até 6 de outubro. O português Bernardo Silva é um dos nomeados.