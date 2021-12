Os jogos das Ligas profissionais em França vão ser «imediatamente suspensos» caso algum jogador ou árbitro sejam feridos por objetos lançados das bancadas, segundo anunciou esta quinta-feira o governo, após uma reunião com os organizadores das competições.

De acordo com o comunicado conjunto dos ministros do Interior e da Justiça, após a interrupção, a decisão sobre o futuro do encontro deverá ser tomada no prazo de trinta minutos e comunicada imediatamente aos espectadores presentes no estádio.

A decisão, que se inclui numa lista de várias medidas para melhorar a segurança nos jogos de futebol, surge numa altura em que vários recintos franceses têm sido palco de incidentes com o lançamento de objetos para o relvado.

Um deles ocorreu a 21 de novembro, no jogo Lyon-Marselha, da 14.ª jornada da Ligue 1, que foi suspenso depois de Dimitri Payet, jogador da equipa visitante, ter sido atingido no rosto por uma garrafa de água quando se aprestava para bater um pontapé de canto.

O agressor, um homem de 32 anos, foi, entretanto, condenado a seis meses de prisão com pena suspensa e impedido de ir ao estádio do Lyon durante cinco anos.