O Ministério do Interior francês interditou a deslocação de adeptos da Lazio a Marselha para o jogo da fase de grupos da Liga Europa marcado para a próxima quinta-feira devido ao recorrente comportamento violento dos adeptos romanos.

«O deslocamento individual ou coletivo, por qualquer meio, de todas as pessoas que se digam adeptas do clube Società Sportiva Lazio, ou se comportem como tal, estão proibidas de passar as fronteiras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias francesas, por um lado, e o município de Marselha (Bouches-du-Rhône), por outro lado», lê-se no decreto assinado pelo ministro do Interior, Gerald Darmanin.

O ministério justifica esta proibição pelo «comportamento violento de certos adeptos» da Lazio «de forma recorrente nos estádios e nos centros das cidades», bem como «a repetida interpretação de canções fascistas e a realização de saudações nazis».

O decreto também recorda os incidentes ocorridos com adeptos turcos do Galatasaray durante a última partida da Liga Europa, em Marselha, a 30 de setembro, durante os quais «trinta e dois membros das forças de segurança ficaram feridos». Na sequência destes incidentes, a UEFA decidiu também encerrar a bancada norte do Vélodrome para este jogo a Lazio.

Durante o jogo da primeira mão entre a Lazio e o marselha, a 21 de outubro (0-0), os adeptos do Marselha também foram proibidos de viajar para Roma.