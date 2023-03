Depois de perder a Supertaça do Brasil, a Recopa e da eliminação nas meias-finais do mundial de Clubes, a continuidade de Vítor Pereira tem sido colocada em causa, mais ainda pela derrota deste domingo no dérbi do Rio de Janeiro, com o Vasco da Gama, no Maracanã, por 1-0.

Após a partida, Gabigol voltou a dar a cara e teve de responder a questões acerca do futuro do treinador português.

«Sempre a mesma pergunta [sobre o trabalho do Vitor Pereira]. Estamos a trabalhar muito, a ajustar-nos, assim vamos melhorando nos jogos. [Vítor Pereira] é uma pessoa excepcional. Precisamos de trabalhar mais e falar menos», disse o avançado brasileiro aos microfones da BandSports.

«Claro que queríamos vencer todos os campeonatos, mas só os disputámos porque fomos campeões [da Libertadores e da Taça do Brasil]. Agora, temos mais um clássico pela frente. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Temos de ser calmos, frios, unidos e vencer o próximo jogo», acrescentou.

O próximo duelo do Flamengo é novamente de grau de dificuldade elevado, já que terá pela frente o rival Fluminense, na madrugada de quinta-feira.