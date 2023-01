O treinador português Vítor Pereira justificou, esta segunda-feira, na chegada ao Rio de Janeiro, a decisão de assinar pelo Flamengo com a «possibilidade de lutar por tantos títulos».

«Uma grande alegria estar aqui, é com muita satisfação que aceitamos este grande desafio, com responsabilidade, compromisso. Prometer o nosso trabalho, o nosso melhor, retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou», afirmou, inicialmente, em declarações à FlaTV, canal do clube, depois de ter estado com o preparados físico Mário Monteiro e o adjunto Rui Quinta.

«Foi exatamente isso que me trouxe, esses grandes desafios que temos pela frente, a decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos», afirmou Vítor Pereira.

O Flamengo tem já próxima a decisão do Mundial de Clubes, prova na qual vai participar em fevereiro: realiza-se entre os dias 1 e 11.

Sobre se o facto de ter treinado no Brasil em 2022, nomeadamente no Corinthians, traria alguma vantagem no conhecimento que tem no Flamengo, Vítor Pereira reconheceu que é uma «vantagem» nesta altura.

«Sim, naturalmente. Dez meses, sensivelmente, no Brasil, permitiu ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também. É uma vantagem que eu, sinceramente, há um ano, não tinha, e que neste momento tenho», frisou.

O técnico luso já tinha deixado, antes, uma mensagem aos adeptos do «Mengão».

Também à chegada, em declarações à imprensa brasileira, o técnico português acabou por descartar uma resposta ao ser questionado sobre a questão familiar, com a qual tinha justificado um adeus ao Corinthians, antes de acabar por assinar pelo Flamengo.