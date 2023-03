Sime Vrsaljko decidiu terminar a carreira profissional, aos 31 anos.

A decisão foi anunciada pelo Atlético de Madrid, clube onde o internacional croata passou maior parte da carreira, numa ligação de 2016 a 2022.

Nesse verão, de 2022, o lateral-direito mudou-se para o Olympiakos, mas fez apenas nove jogos pelo emblema grego e rescindiu em janeiro deste ano. Agora, dois meses depois, pendura as botas.

Além destes dois clubes, Vrsaljko representou ainda o Inter de Milão, o Sassuolo, o Génova, o NK Lokomotiva e o Dínamo Zagreb, emblema no qual se formou.

Representou a seleção da Croácia em 52 ocasiões, ele que fez parte da campanha histórica de 2018, na qual os croatas ficaram no terceiro lugar.

🇭🇷 Sime @Vrsaljko has announced his retirement from football.



Good luck in your next challenges! 😊 pic.twitter.com/yohG7uwB25