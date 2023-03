Pedro Cary, de 38 anos, anunciou que vai terminar a carreira no final da temporada, ao serviço do Leões de Porto Salvo.

«Vou terminar a carreira no fim desta época desportiva. Estou consciente de que a vida de atleta não dura para sempre. Preparei-me ao longo destes últimos anos, principalmente desde 2019, para perceber que era importante fazê-lo de uma forma serena e calma, e acima de tudo, não deixar arrastar uma carreira, que acho que é das principais lacunas que os atletas têm, que é não sair de uma forma digna. Acho que merecemos isso e nada melhor do que sermos nós, responsáveis pela nossa carreira, a fazê-lo. Há mais vida para além do desporto», revelou o fixo/ala em declarações ao Canal 11.

Cary tem um vasto currículo no futsal. Em Portugal, representou o Sporting, Belenenses, Fontaínhas e Benfica de Loulé, além das aventuras em Espanha no Melilla e Saragoça.

Internacional luso em 159 ocasiões, conquistou uma Liga dos Campeões, seis campeonatos, seis Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Taça da Liga e um Europeu.