A equipa de futsal do Sporting voltou a destacar-se no topo da classificação da liga ao bater o Quinta dos Lombos por 5-2 no jogo que encerrou a 18.ª jornada.

Os leões de Nuno Dias chegaram ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Zicky (7m), Cavinato (16m) e Esteban Guerrero (19m). Já na segunda parte, marcaram também Merlim (29m) e Pany Varela (40m). A equipa de Cascais ainda empatou o jogo na primeira parte, com um golo de Murilo Duarte, mas só conseguiu mais um golo, no segundo tempo, por Telmo Sousa.

Com esta vitória, a 15.ª da temporada, os leões voltam a destacar-se no topo da classificação da fase regular, com 47 pontos, mais três do que o Sp. Braga e mais seis do que o Benfica. O Quinta dos Lombos, por seu lado, segue no quinto lugar, com 31 pontos.