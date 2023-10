O DC United fez o anúncio na madrugada deste domingo: Wayne Rooney já não é o treinador da sua equipa de futebol.

O antigo internacional inglês não conseguiu apurar a equipa para a fase a eliminar da liga norte-americana, apesar de ter vencido o New York City FC na última partida, por 2-0.

O DC United terminou a fase regular com 40 pontos, na nona posição do Conferência Leste. Já fez todos os seus jogos, enquanto outras equipas ainda têm partidas em atraso. Com isso, falhou o objetivo dos play-offs pela quarta temporada consecutiva.

O clube anunciou a separação com o treinador numa simples publicação nas redes sociais. Wayne Rooney confirmou, dizendo que esta «é a altura certa». E acrescentou: «fiz tudo o que podia para levar este clube aos play-offs. Não aconteceu».

Rooney, de 37 anos, estava no DC United desde julho do ano passado. Já tinha passado pelo clube na parte final da carreira como jogador. Entre 2018 e 2019, fez 52 jogos e marcou 25 golos, antes de voltar a Inglaterra, para representar o Derby County, clube onde se retirou e começou a carreira de treinador.