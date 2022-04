O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, elogiou o rendimento do futebolista português William Carvalho, que caminha para a (se já não é) melhor época a nível individual no clube espanhol, no qual cumpre a quarta temporada, depois da saída do Sporting em 2018.

Pellegrini frisou que o médio internacional português de 30 anos se convenceu de que não bastava jogar alguns minutos e garantiu que a continuidade do médio no clube – tem vínculo até 2023 – seria importante.

«A situação com William foi bastante especial. Dois anos de bastantes confrontações, mano a mano. Eu via capacidade para alto rendimento e às vezes via que sim, às vezes não. Há que exigir o máximo. O William convenceu-se que não basta jogar dez ou 20 minutos, mas sim com um ritmo contínuo, em função da sua capacidade física, porque ele tem muita qualidade», começou por dizer, em entrevista ao Diario de Sevilla, publicada esta terça-feira.

«Está convencido do trabalho físico, da intensidade para aquela posição. Ninguém pode deixar de querer o William. Vamos ver o que acontece no futuro mas, para mim, seria uma grande contribuição que continuasse no plantel», concluiu.

Em 2021/22, William leva quatro golos (a melhor época a este nível no Betis e na careira, ex-aequo com os quatro de 2013/14 pelo Sporting) e já participou em 42 jogos, apenas menos um do que em 2018/2019 (43). Em 2019/2020, participou apenas em 13 encontros e, em 2020/2021, em 30.