O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA suspendeu o treinador português Nuno Espírito Santo e o espanhol Julen Lopetegui por um jogo, na sequência do embate entre Wolverhampton e Sevilha, dos quartos de final da Liga Europa, disputado a 11 de agosto.

De acordo com as deliberações da UEFA, publicadas na quarta-feira, os dois técnicos foram castigados por estarem implicados no início tardio do jogo, à luz dos regulamentos da UEFA. Contudo, a punição tem efeitos suspensivos de um ano. Pelo mesmo motivo, o clube inglês e o espanhol foram multados em 15 mil euros cada.

Mais pesada foi a punição para o jogador da Roma, Gianluca Mancini, castigado com três jogos de suspensão por agressão a um adversário. O jogador orientado por Paulo Fonseca foi expulso com vermelho direto a 6 de agosto, no duelo dos oitavos de final da Liga Europa, ante o Sevilha.

Também por atraso no início do jogo, Shakhtar e Wolfsburgo, que jogaram a 5 de agosto, também para os «oitavos», foram punidos em 10 mil euros cada. O técnico dos alemães foi também punido com um jogo, com pena suspensa de um ano.