O treinador do Barcelona procurou clarificar considerações anteriores sobre a detenção de Dani Alves, de quem foi companheiro de equipa e, também, treinador no emblema culé.

Xavi havia dito que estava «surpreendido» e «chocado» com o que se estava a passar, referiu que se tratava de um tema da competência da justiça e não condenou o alegado abuso sexual que deixa, para já, o jogador brasileiro em prisão preventiva, o que gerou controvérsia.

Após o jogo com o Getafe, que o Barça venceu por 1-0, o técnico começou a conferência de imprensa com um esclarecimento sobre as declarações do dia anterior, aquando da antevisão do encontro da 18.ª jornada da Liga espanhola. «Creio que o que disse foi mal-interpretado e não fui contundente como deveria ter sido e é importante que me explique. É um tema escabroso e delicado. Ignorei a vítima, mas quero deixar claro que há que condenar qualquer ato de violência de género ou violação, tenha sido ele cometido pelo Dani ou por qualquer outra pessoa», disse.

«Entendo as críticas e peço desculpa. Não tive um dia agradável. Sei que a minha voz é importante e sinto-me mal por este mal-entendido», concluiu.