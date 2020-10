Depois de ter anulado Mahrez frente à Argélia, Zaidu manteve a titularidade na seleção da Nigéria que empatou frente à Tunísia, em mais um jogo de preparação.



As «Super Águias» marcaram primeiro por Iheanacho após um belo trabalho na área (21m). O avançado do Leicester desperdiçou uma grande penalidade e deu alento à Tunísia que igualou antes do intervalo por Drager.



Refira-se que Zaidu foi substituído por Collins aos 66 minutos enquanto o «boavisteiro» Chidozie entrou aos 57 para o lugar de Balogun.



Os golos da partida: