Mais de quatro anos e meio depois, Zlatan Ibrahimovic está de regresso à seleção da Suécia: o avançado do Milan integra a convocatória do selecionador Janne Andersson para os jogos com a Geórgia, Kosovo e Estónia.

Zlatan tinha renunciado à equipa nacional sueca em 2016, após o término do Europeu desse ano, disputado em França e que foi ganho por Portugal.

Nos últimos tempos, em grande forma no Milan, o avançado de 39 anos deixou no ar a possibilidade de um regresso, confirmado esta terça-feira por Andersson.

«Regresso de Ibrahimovic? Em primeiro lugar, é um excelente jogador, o melhor de sempre da Suécia. É claro que é muito bom que ele queira voltar. Além do que pode dar em campo, ele tem uma experiência incrível e pode ajudar outros jogadores da equipa», disse o técnico de 58 anos, em declarações reproduzidas no site da federação sueca.

Além de Zlatan, também Lindelof, antigo jogador do Benfica e atual defesa do Manchester United, consta na lista de Janne Andersson.

A Suécia defronta a Geórgia e o Kosovo em jogos da qualificação para o Mundial 2022 e disputa depois uma partida de carácter particular com a Estónia.