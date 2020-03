O Vitória de Guimarães emitiu um comunicado a dar conta da existência de buscas nas instalações do clube, no âmbito da operação Fora de Jogo.

Na mesma nota, o emblema minhoto mostrou ainda total disponibilidade para colaborar com a justiça na investigação.

«A Vitória Sport Clube, Futebol SAD confirma a realização de uma ação de fiscalização, levada a cabo pelo Ministério Público (DCIAP) e pela Autoridade Tributária (DSIFAE), às suas instalações, esta quarta-feira. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa ainda a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito desta ou outra qualquer investigação», referiu o clube.

Anteriormente, já FC Porto, Benfica e Sporting tinham dado conta da existência de buscas nas sedes e tinham também garantido estar disponíveis para cooperar com as autoridades.